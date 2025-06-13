5 أطفال يستحقون أن تخلد الفيوم ذكراهم

كانوا كبارا في أجساد أطفال، إنهم 5 أطفال من الفيوم سبقوا أعمارهم بمراحل، وكرسوا لفكرة التكافل بين أفراد المجتمع، لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين، دون أن يضطروا إلي التسول أو احتراف مهن إجرامية كالسرقة والنشل والسطو علي المنازل، 5 أطفال وفروا حماية لمجتمعهم وزادوا من الترابط بين عناصره.

ومع مرور الوقت نسيت الفيوم أن تخلد ذكرى هؤلاء الأطفال الذين سطروا تاريخا من نور في مجال العمل العام، نسيت الفيوم أهم 5 أطفال أثروا في ترابط المجتمع بكل عناصره وطوائفه، 5 أطفال كانوا في عمر الزهور لم يفكروا في سعادتهم باللهو أو اللعب بل استمدوا سعادتهم من إسعاد الآخرين، من هم وما هي قصتهم؟!!

حكاية أفضل 5 أطفال في تاريخ العمل العام بالفيوم

نتعرف علي هؤلاء الأطفال من خلال القصة التي نشرتها مجلة اللطائف المصورة في عددها الصادر يوم 28 فبراير عام 1921، الحكاية ابطالها 5 أطفال أقباط من الفيوم، أنشأوا فيما بينهم جمعية خيرية أعضاءها أطفال من زملائهم مهمتها رعاية أطفال الشوارع..

كان أكبر هؤلاء الأطفال سنا لا يزيد عمره على تسع سنوات، وأطلقوا على جمعيتهم إسم جمعية المساعي الخيرية للأطفال، وتم تشكيل مجلس إدارتها من الطفل منير فهمي رئيسا، والطفل كامل نصيف أمينا للصندوق، والطفل أنور نجيب عريان سكرتيرا، والطفلين سليم بطرس وصبحي ميخائيل عضوين.

وكان الاشتراك في الجمعية قرشين صاغ وطبعوا دفاتر اشتراك شهري وفي آخر الشهر كانوا يشترون بالمال لحما، وخضار، وتولت أمهاتهم عملية طبخ الطعام للأطفال الفقراء، وكلما تبقي مالا اشتروا به أقمشة، وتولي أمهات الأطفال مهمة خياطة ملابس للأطفال الفقراء، وتطور بهم الحال فاشتروا صابونا وأمشاطا للاعتناء بنظافة الأطفال وكانوا لا يفرقون بين الأديان والمذاهب في مساعدتهم لأطفال الشوارع.

ألا يستحق هؤلاء الأطفال أن تخلد ذكراهم وإطلاق أسمائهم علي شوارع الفيوم، ألا يستحقون أن تكرمهم الفيوم، بعد أن سبقوهم وكرموا مجتمعهم بالكامل، أنهم أفضل 5 أطفال مروا علي تاريخ العمل العام في الفيوم، واتخذوا من فكرة التكافل الاجتماعي التي أقرتها كل الأديان السماوية منهجا لهم، لكن ككل جميل نسيهم أهل الفيوم ووارت الأيام ذكراهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.