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رياضة

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ الألماني،
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

 يفتتح فريق بايرن ميونخ مشواره في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025 بمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

 

مجموعة بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية

 وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، فريق بايرن ميونخ الحاصل على اللقب في مرتين سابقتين، كانت أخرهما نسخة 2021 بقطر، على رأس المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي 

 

وجاءت مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

الأحد 15 يونيو

بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي - 7 مساء

السبت 21 يونيو

بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني - 4 صباحا

الثلاثاء 24 يونيو

بايرن ميونخ ضد بنفيكا - 10 مساء

بايرن ميونخ بطلا لكأس العالم 2021، فيتو
بايرن ميونخ بطلا لكأس العالم 2021، فيتو

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

 

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

 

وينتظر الملايين حول العالم انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الموسع، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025. 

 

 

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بايرن ميونخ كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي كأس العالم للأندية 2025 بوكا جونيورز بنفيكا

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