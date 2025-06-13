متي يدل النزيف على الإجهاض وما أبرز العلامات الشائعة لفقدان الجنين؟

غالبًا ما يصور الإجهاض باذهان العديد في صورًا درامية، غالبًا ما تتميز بآلام مبرحة ونزيف حاد، لتشكل بذلك صورة نمطية راسخة في الأذهان، ولكن، يؤكد الأطباء أن الواقع الطبي للإجهاض يختلف تمامًا عن هذه الصورة الشائعة.

وأوضحت الدكتورة إيرين هيغنز، أخصائية أمراض النساء والتوليد، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن الإجهاض لا يكون دائمًا واضحًا ومصحوبًا بأعراض ظاهرة للعيان مضيفة أن الإجهاض قد يحدث دون ظهور أي أعراض على الإطلاق، وهو ما يتنافى مع الصورة النمطية المنتشرة التي تبالغ في تصوير الألم والنزيف كعلامات حتمية للإجهاض.

الإجهاض الصامت

العديد من حالات الإجهاض تحدث دون أن تلاحظ المرأة أي شيء غير طبيعي. لا نزيف، لا ألم، ولا أي مؤشر واضح على حدوث خطأ. تُعرف هذه الحالة بـ "الإجهاض الفائت" أو "الصامت".

واكدت الدكتورة هيغنز: "في كثير من الأحيان، لا تدرك المريضات أنهن تعرضن لإجهاض إلا بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو اختبار يكشف عن انخفاض في هرمون الحمل (HCG)".

يزداد خطر الإجهاض الصامت عادةً بين الأسبوعين السادس والثامن من الحمل، ولكن أي فقدان للحمل قبل الأسبوع العشرين يعتبر إجهاضًا.

علامات الإجهاض المبكر الشائعة

على الرغم من أن الإجهاض قد يحدث صامتًا، إلا أن الجسم أحيانًا ما يقدم بعض الأدلة على وجود مشكلة، وتشمل العلامات الشائعة المحتملة للإجهاض ما يلي:

النزيف: تُعدّ العلامة الأكثر شيوعًا للإجهاض هي النزيف المهبلي، والذي قد يتراوح من الخفيف إلى الغزير، وقد يشمل جلطات دموية أو أنسجة رمادية مائلة للبياض.

التشنجات: على الرغم من أن بعض آلام الحوض أو التشنجات قد تكون طبيعية أثناء الحمل، إلا أن التشنجات الحادة، خاصة إذا كانت مصحوبة بنزيف، يمكن أن تكون علامة على الإجهاض.

تراجع أعراض الحمل: بعد الإجهاض، تبدأ علامات الحمل المبكرة، مثل غثيان الصباح وإيلام الثدي، في التلاشي.

تغيرات في الإفرازات المهبلية: قد تكون الإفرازات سائلة جدًا أو شفافة أو وردية، أو قد تكون بنية داكنة أو سوداء اللون، تشبه القهوة. توضح الدكتورة هيغنز: "هذا بسبب خروج الدم القديم من الرحم".

آلام أسفل الظهر: في بعض الأحيان، ينقبض الرحم لدفع الأنسجة، مما قد يسبب ألمًا خفيفًا إلى متوسطًا في عضلات الظهر.

ومن الطبيعي أن تشعر المرأة الحامل بالقلق تجاه أي علامات أو أعراض قد تشير إلى مشكلة. ومع ذلك، لا تعني التشنجات وحتى النزيف دائمًا وجود خطأ.

توجد أسباب عديدة للنزيف أثناء الحمل، والكثير منها طبيعي ولا يدعو للقلق، مثل نزيف الانغراس، الذي يحدث عند انغراس البويضة المخصبة في بطانة الرحم. كما يمكن أن تتعامل المرأة مع حالة يمكن التحكم فيها، مثل ورم دموي تحت المشيمة أو خلل في عنق الرحم.

النزيف ليس العلامة الوحيدة للإجهاض التي قد تعني شيئًا آخر. وتشمل العلامات الأخرى التي قد تكون طبيعية ما يلي:

التشنجات: التشنجات الخفيفة التي تشبه آلام الدورة الشهرية وآلام البطن شائعة في الأسابيع الأولى من الحمل.

آلام أسفل الظهر: تؤدي التغيرات الهرمونية وتلين الأربطة إلى آلام في الظهر في حوالي 40% من حالات الحمل.

الإفرازات المهبلية: يمكن أن تسبب زيادة هرمون البروجسترون في إفراز مخاط عنق الرحم أكثر من المعتاد. الإفرازات الطبيعية للحمل تكون رقيقة، عديمة الرائحة، إما شفافة أو بيضاء أو صفراء باهتة.

تلاشي أعراض الحمل: في بعض الأحيان يشعر الناس بالقلق إذا تحسنوا فجأة من التعب أو الغثيان. لكن هذه الأمور تتحسن عادة مع تقدم الحمل بعد 10 إلى 12 أسبوعًا.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

عندما تكون السيدة حامل، يستدعي النزيف المهبلي الغزير دائمًا الاتصال بمقدم الرعاية الصحية، وأحيانًا قد يتطلب زيارة قسم الطوارئ.

وقالت الدكتورة هيغنز: "إذا كان لدي السيدة نزيف غزير لدرجة تبليل فوطة صحية في ساعة، فإن ذلك يصل إلى مستوى البحث عن رعاية الطوارئ، حيث يمكن أن يشير النزيف المصحوب بتشنجات شديدة إلى الإجهاض أيضًا".

وإذا كانت في الأسابيع الأولى من الحمل، يقوم مقدم الرعاية الصحية بالتأكد من أنها لا تعاني من حمل خارج الرحم (عندما تنغرس البويضة المخصبة خارج الرحم). هذه حالة طارئة تهدد الحياة وتتطلب علاجًا فوريًا.

يمكن أن تشير الأعراض الأخرى إلى وجود عدوى، والتي تتطلب أيضًا اهتمامًا فوريًا:

ألم شديد في البطن

حمى

إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة

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