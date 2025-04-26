أهمها النزيف، علامات الإجهاض في الأشهر الأولى

يمثل الحمل فترة مليئة بالأمل والتوقعات للأزواج، ولكن قد تواجه بعض النساء تجربة الإجهاض، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. من الضروري أن تكون النساء الحوامل على دراية بالعلامات المحتملة للإجهاض المبكر لطلب الرعاية الطبية الفورية عند الحاجة.

تُعرف الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بأنها الفترة الأكثر عرضة لخطر الإجهاض. تشير الأبحاث إلى أن ما بين 10% إلى 25% من حالات الحمل المعترف بها سريريًا تنتهي بالإجهاض، وغالبية هذه الحالات تحدث خلال الأسابيع الـ 13 الأولى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

العلامات التحذيرية الرئيسية للإجهاض بالأشهر الأولى

يجب على النساء الحوامل الانتباه إلى العلامات التي قد تشير إلى حدوث إجهاض مبكر، ومنها:

النزيف المهبلي: يعتبر النزيف المهبلي من أكثر العلامات شيوعًا للإجهاض. قد يتراوح النزيف من بقع خفيفة إلى نزيف غزير يشبه الدورة الشهرية أو أشد. يجب على المرأة الحامل عدم تجاهل أي نزيف مهبلي والتماس العناية الطبية لتقييم الحالة.

آلام وتشنجات في البطن أو الحوض: قد تشعر المرأة الحامل بآلام أو تشنجات في أسفل البطن أو منطقة الحوض. يمكن أن تكون هذه الآلام خفيفة أو حادة ومستمرة أو متقطعة. قد تشبه آلام الدورة الشهرية الشديدة.

خروج أنسجة أو كتل من المهبل: في بعض الحالات، قد تلاحظ المرأة الحامل خروج أنسجة أو كتل دموية من المهبل. يجب جمع هذه الأنسجة إن أمكن وتقديمها للطبيب لفحصها.

اختفاء أعراض الحمل: قد تلاحظ بعض النساء اختفاء مفاجئ لأعراض الحمل المعتادة مثل الغثيان الصباحي، أو آلام الثدي، أو الإرهاق الشديد. على الرغم من أن اختفاء هذه الأعراض لا يعني بالضرورة حدوث إجهاض، إلا أنه يستدعي استشارة الطبيب.

أسباب الإجهاض المبكر

هناك العديد من الأسباب المحتملة للإجهاض المبكر، وكثير منها لا يمكن الوقاية منه. تشمل بعض الأسباب الشائعة ما يلي:

تشوهات الكروموسومات: تعتبر التشوهات في كروموسومات الجنين السبب الأكثر شيوعًا للإجهاض المبكر.

مشاكل في الرحم: مثل الأورام الليفية أو الحاجز الرحمي.

اضطرابات هرمونية: مثل نقص هرمون البروجسترون.

مشاكل صحية لدى الأم: مثل مرض السكري غير المنضبط أو أمراض المناعة الذاتية.

عوامل نمط الحياة: مثل التدخين وشرب الكحول وتعاطي المخدرات.

إذا لاحظت المرأة الحامل أيًا من علامات الاجهاض المبكر، فمن الضروري أن تتصل بطبيبها أو الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ على الفور. سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني وقد يطلب إجراء فحوصات إضافية مثل فحص الدم أو الموجات فوق الصوتية لتحديد ما إذا كان الإجهاض قد حدث أو إذا كان هناك أي مضاعفات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.