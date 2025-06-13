ميناء دمياط يستقبل 12 ونشا عملاقا لتعزيز قدرات محطة "تحيا مصر 1"

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن استقبال ميناء دمياط للسفينة (ZHEN HUA 33) القادمة من الصين، وعلى متنها خمسة أوناش رصيف عملاقة من طراز (STS)، وذلك للعمل على أرصفة محطة الحاويات "تحيا مصر 1"، ضمن خطة استكمال البنية الفوقية التي تنفذها شركة "دمياط أليانس" المشغلة للمحطة، استعدادًا للتشغيل الرسمي.

إجمالي الأوناش العملاقة يصل إلى 12 لتعزيز كفاءة الميناء

ويعد وصول هذه الدفعة الجديدة استكمالًا لوصول 7 أوناش عملاقة سابقة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 ونشًا رصيفيًا عملاقًا من أحدث طرازات شركة HHMC الصينية المتخصصة في تصنيع معدات الموانئ.

وتتميز هذه الأوناش بقدرات تشغيلية فائقة، حيث تصل قدرة الرفع إلى 75 طنًا، ويبلغ ارتفاعها 57.5 مترًا، مع ذراع خارجي طوله 72 مترًا، ما يمكنها من التعامل بكفاءة مع السفن العملاقة التي تحمل حتى 11 حاوية في الارتفاع.

أنظمة تشغيل حديثة وسلامة متطورة

تم تزويد الأوناش بأحدث أنظمة السلامة الذكية، والتي تشمل أجهزة استشعار متطورة وكاميرات وأنظمة حماية لضمان سلامة عمليات الشحن والتفريغ، كما تدعم التكامل الكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، ما يتيح متابعة لحظية للعمليات التشغيلية، ويضمن أقصى درجات الكفاءة والتنسيق بين أقسام المحطة المختلفة.

أوناش الساحة: 30 ونشًا صديقًا للبيئة

وفي إطار تجهيزات التشغيل، استقبلت المحطة أيضًا 30 ونش ساحة (RTG) من إجمالي 40 ونشًا مقرر توريدها تباعًا، وهي مزودة بتقنيات صديقة للبيئة وتدعم التشغيل بالكهرباء والديزل معًا، بما يعزز مرونة التشغيل. تم تصنيع هذه الأوناش بواسطة شركة (Genma-Kalmar) الصينية الرائدة عالميًا.

محطة "تحيا مصر 1" بمواصفات عالمية

تعد محطة الحاويات "تحيا مصر 1" من أضخم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في ميناء دمياط، حيث تمتد أرصفتها بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا، مع ساحة خلفية تمتد على مساحة 922 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة.

وتدير المحطة شركة "دمياط أليانس"، والتي تضم تحالفًا بين شركة يوروجيت الألمانية، وشركة كوتشيب الإيطالية، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد، وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية.

مشروع استراتيجي لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل والخدمات اللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتماشى مع خطة الممر اللوجستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية عالميًا، من خلال زيادة كفاءة التشغيل، وتقليل زمن الانتظار، واستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة.

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