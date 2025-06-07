رئيس هيئة ميناء دمياط يتفقد سير العمل ويشيد بالتزام العاملين خلال عطلة العيد

أجرى اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، جولة ميدانية داخل الميناء، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العمل خلال الإجازات الرسمية.

متابعة ميدانية لكافة القطاعات التشغيلية

شملت الجولة تفقد مختلف القطاعات والإدارات التشغيلية بالميناء، حيث اطلع رئيس الهيئة على سير العمل والجهود المبذولة لضمان استمرار حركة التشغيل بكفاءة عالية.

وأثنى على الأداء الاحترافي للعاملين، ودورهم الحيوي في الحفاظ على وتيرة العمل المنتظمة، بما يدعم مكانة الميناء كمرفق استراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة البحرية.

تهنئة العاملين وتقدير لروح الالتزام

وخلال جولته، حرص اللواء طارق عدلي على لقاء عدد من العاملين المتواجدين في مواقعهم خلال عطلة العيد، حيث قدّم لهم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدا بما لمسه من التزام وجدية في أداء المهام، وهو ما يعكس حرص العاملين على استمرارية تقديم الخدمات دون أي تأثر بالعطلات.

إشادة بالكفاءات وتأكيد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية

وفي ختام جولته، عبّر رئيس الهيئة عن ثقته الكاملة في قدرات كوادر الميناء الفنية والإدارية، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الهيئة على المستويين التشغيلي والاستراتيجي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

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