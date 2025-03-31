الإثنين 31 مارس 2025
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انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط وتداول 29 سفينة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين بيانًا عن حركة السفن والنقل بالميناء  جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن.. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15978 طنا تشمل: 14320 طن يوريا 340 طن رمل و1318 طن بودرة جبس.

ميناء دمياط.. فيتو
ميناء دمياط.. فيتو

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11459 طنا تشمل:  3368 طن زيت طعام و2000 طن فول صويا و2100 طن ذرة و3991 طن قمح.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134949 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56073 طنًا.


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2458 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وأسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 254 حركة.

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