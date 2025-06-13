بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع نادي البنك الأهلي للحصول على خدمات مهاجم الفريق ومنتخب مصر أسامة فيصل الذي ظهر بشكل مميز مع البنك خلال الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي يرغب في ضم أسامة فيصل ودخل في مفاوضات قوية مع نادي البنك واللاعب للظفر بخدماته وضمه لصفوف المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جهته يسعى نادي البنك في الحصول على مقابل مادي كبير من بيع اللاعب مستغلا التنافس بين الأهلي وبيراميدز للحصول على خدمات اللاعب.

مفاوضات الأهلي مع أحمد ربيع

واقترب النادي الأهلي من حسم صفقة لاعب الوسط المدافع بنادي البنك الأهلي أحمد ربيع، والذي ظهر بشكل جيد في مباريات فريقه الأخيرة ونال إشادة مسئولو الكرة بالنادي الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات قوية مع مسئولي البنك بعد التأكد من رغبة اللاعب ووكيله في الانتقال للقلعة الحمراء وعلمت فيتو أن مسئولي البنك طلبوا من الأهلي الإنتظار لحين انتهاء مباريات الفريق في بطولة الرابطة والتي انتهت بالأمس وخسرها البنك في المباراة النهائية بالهزيمة من سيراميكا 2 / 0 .

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقة أحمد ربيع بعد بطولة كأس العالم للأندية، والتي يخوض الأهلي أول مبارياته بها فجر بعد غدً الأحد بمواجهة انتر ميامي الأمريكي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ 64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.