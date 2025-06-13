موعد مباراة تشيلسي وكلوب ليون في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره كلوب ليون المكسيكي، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام الجاري.

موعد مباراة تشيلسي وكلوب ليون في كأس العالم للأندية 2025

تنطلق مباراة تشيلسي وكلوب ليون في كأس العالم للأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكلوب ليون في كأس العالم للأندية 2025

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وكلوب ليون عبر منصة دازن DAZN والتي ستذيع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 عبر موقعها الرسمي بعد أن حصلت على حقوق البث بشكل حصري بالاتفاق مع الفيفا.

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

ويقصّ تشيلسي شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام كلوب ليون المكسيكي، والمقررة يوم الإثنين 16 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي

وفي ثاني مواجهاته ضمن دور المجموعات، يصطدم تشيلسي بخصم من العيار الثقيل، حيث يواجه فلامينجو البرازيلي يوم الجمعة 20 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسدل الفريق اللندني الستار على مواجهاته في دور المجموعات بلقاء عربي، عندما يلاقي الترجي الرياضي التونسي فجر الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، قائمة فريقه لخوض كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في أمريكا الأسبوع المقبل بمشاركة 32 فريقًا.

ويبدأ تشيلسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام ليون المكسيكي، في المجموعة الرابعة، التي تضم معهما فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

وضمت قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز - فيليب يورينسين - مايك بيندرز - جاجا سلونينا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - توسين أدارابيويو - بنوا بدياشيلي - ليفي كولويل - مامادو سار - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس - مالو جوستو - آرون أنسيلمينو - جوش أكيامبونج.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - كول بالمر - داريو إيسوجو - أندري سانتوس - كيرنان ديوسبري هال - موسيس كايسيدو - روميو لافيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ليام ديلاب "الصفقة الجديدة" - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نكونكو - تيريك جورج - مارك جويو.

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