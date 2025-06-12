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رياضة

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

تشيلسي
تشيلسي

 يشارك نادي تشيلسي الإنجليزي في النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا. 

 

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 

 ويقصّ تشيلسي شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام كلوب ليون المكسيكي، والمقررة يوم الإثنين 16 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. 

تشيلسي 
تشيلسي 

وفي ثاني مواجهاته ضمن دور المجموعات، يصطدم تشيلسي بخصم من العيار الثقيل، حيث يواجه فلامينجو البرازيلي يوم الجمعة 20 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

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ويسدل الفريق اللندني الستار على مواجهاته في دور المجموعات بلقاء عربي، عندما يلاقي الترجي الرياضي التونسي فجر الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة. 

كأس العالم للأندية، 

 

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، قائمة فريقه لخوض كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في أمريكا الأسبوع المقبل بمشاركة 32 فريقًا.

ويبدأ تشيلسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام ليون المكسيكي، في المجموعة الرابعة، التي تضم معهما فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

وضمت قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز - فيليب يورينسين - مايك بيندرز - جاجا سلونينا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - توسين أدارابيويو - بنوا بدياشيلي - ليفي كولويل - مامادو سار - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس - مالو جوستو - آرون أنسيلمينو - جوش أكيامبونج.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - كول بالمر - داريو إيسوجو - أندري سانتوس - كيرنان ديوسبري هال - موسيس كايسيدو - روميو لافيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ليام ديلاب "الصفقة الجديدة" - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نكونكو - تيريك جورج - مارك جويو.

 

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