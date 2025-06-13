تجهيز 24 استراحة بكفر الشيخ لمراقبي امتحانات الثانوية العامة

تشهد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حالة طوارئ، لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025م، غدًا السبت، الموافق 14 يونيو، ليبدأ ماراثون الثانوية العامة، يوم الأحد المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصا على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات



قال الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جرى تجهيز 24 استراحة ثانوية عامة، منهم 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، بـ12 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الاسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك فى الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق، كهربائية.





وأضاف جوده، تم توفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات، وأنه اطمأن على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، كما توفير أسرة منفردة وهناك أسرة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين، كما توجد أسرة احتياطية بالاستراحات، وموقع لممارسة الالعاب، وأسرة وضع عليها" مراتب وكفرتيات ومخدات" نظيفة جرى غسلها، إضافة للسجاد بالأرضيات، وتوفير المطهرات.

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