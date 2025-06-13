الجمارك الأمريكية قبل افتتاح مونديال الأندية: مهمتنا تأمين المشجعين

أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها توفر الأمن بانتظام في الفعاليات الرياضية الكبرى، ردًا على أسئلة حول تواجدها في كأس العالم للأندية 2025 في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة.

وقالت الهيئة ردًا على استفسار من وكالة أسوشيتد برس: تلتزم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالعمل مع شركائنا المحليين والفيدراليين لضمان سلامة جميع المشاركين في النسخة السادسة والعشرين من مونديال الاندية، كما نفعل مع كل حدث رياضي كبير، مهمتنا لم تتغير.

وكانت الهيئة حذفت سابقًا منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه أن ضباطها سيكونون بكامل عتادهم للجولة الافتتاحية من مباريات كأس العالم للأندية في نهاية هذا الأسبوع.

وتناول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو أسئلة حول مشاركة هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خلال فعالية أقيمت في وقت سابق من هذا الأسبوع للترويج لمباراة الافتتاح غدا السبت بين إنتر ميامي والأهلي في ملعب هارد روك في ميامي جاردنز، فلوريدا.

قال إنفانتينو: لا، ليس لدي أي مخاوف بشأن أي شيء، فنحن بالفعل نولي اهتمامًا بالغًا لأي مسألة أمنية، بالطبع، الأهم بالنسبة لنا هو ضمان أمن جميع المشجعين القادمين إلى المباريات، وهذه أولويتنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.