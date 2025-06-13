أبرزهم عمر مرموش وحكيمي.. 7 نجوم عرب يخطفون الأنظار قبل كأس العالم للأندية 2025.. تعرف على أرقامهم قبل المونديال

يدخل اللاعبون المحترفون العرب بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، بطموحات مختلفة بين مواصلة التألق مع أنديتهم الأوروبية، أو إعادة ترتيب أوراقهم إثر عام متواضع عانوا خلاله من عدة عقبات.

حيث تسيطر الأسماء القادمة من شمال أفريقيا وتحديدا من مصر والمغرب والجزائر على المحترفين العرب المشاركين مع أندية أوروبية في كأس العالم للأندية 2025، وسط غياب أسماء أخرى عملاقة يتقدمها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

أبرز المحترفين العرب في كأس العالم للأندية 2025

المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي

يتطلع المصري عمر مرموش إلى مزيد من التألق مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، حينما يقود النادي السماوي في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه، يوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي في ميركاتو الشتاء الأخير مقابل 75 مليون يورو، بعد تألق كبير عاشه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليخوض تحت قيادة بيب جوارديولا 22 مباراة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

المغربي أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

يتصدر المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان، قائمة أبرز المحترفين العرب الذين يستعدون للظهور في منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد موسمه المذهل الذي قاد به العملاق الفرنسي نحو ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وخاض حكيمي موسمًا مثاليًا، بعد مشاركة نجم أسود الأطلس في 48 مباراة عبر مختلف المنافسات مع باريس سان جيرمان، أحرز خلالها 9 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة، ليقتحم سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

المغربي إبراهيم ديازمع ريال مدريد

في المجموعة الثامنة، يبحث المغربي إبراهيم دياز عن إثبات نفسه تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، من أجل ضمان البقاء ضمن صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل، رغم الانتقادات الكبيرة التي لاحقته في الأشهر الأخيرة، التي زادت من حدة شائعات رحيله المنتظر هذا الصيف.

وخاض المهاجم المغربي 52 مواجهة عبر مختلف المنافسات في موسم 2024-2025 تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، أحرز خلالها 6 أهداف مع ريال مدريد، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وسط رغبة واضحة أظهرتها عدة أندية أبرزها آرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته هذا الصيف.

الجزائري رامي بن سبعيني مع دورتموند

يتطلع الجزائري رامي بن سبعيني إلى إعادة ترتيب أوراقه مع بوروسيا دورتموند، بعد موسم متذبذب مع النادي الألماني، بدأه بصورة متواضعة ثم حقق في مراحله الأخيرة انطلاقة مميزة، وضعته في المركز التاسع ضمن قائمة أفضل لاعبي الفريق خلال موسم 2024-2025.

وخاض رامي بن سبعيني مع العملاق الأصفر 44 مواجهة عبر مختلف المنافسات في موسم 2024-2025، أحرز خلالها 4 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، مع شائعات عدة لاحقته مؤخرًا تتحدث عن إمكانية رحيله صوب وجهة جديدة لم تُحدد بعد ولكن الأقرب قد يكون إلى مارسيليا الفرنسي عقب نهائية مونديال الأندية.

الجزائري ريان آيت نوري في أول ظهور مع مان سيتي

بعد موسم مثالي مع وولفرهامبتون، خاض خلاله 41 مواجهة عبر مختلف المنافسات، وأحرز 5 أهداف، مع تقديم 7 تمريرات حاسمة، انضم الدولي الجزائري ريان آيت نوري إلى صفوف مانشستر سيتي بطلب خاص من بيب جوارديولا مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

ويبحث المدافع الجزائري عبر كأس العالم للأندية 2025، عن انطلاقة مثالية في مانشستر سيتي، خاصة أن العملاق السماوي عانى من موسم مخيب للآمال، خاصة على الصعيد الدفاعي، وهو ما تسبب في خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول ونجمه محمد صلاح.

المغربي أسامة إدريسي مع باتشوكا المكسيكي

يسعى المغربي أسامة إدريسي إلى قيادة باتشوكا المكسيكي نحو تحقيق المفاجأة الكبرى في المجموعة الثامنة، والتأهل للدور المقبل رغم وجود منافسين من طراز كبير على غرار ريال مدريد الإسباني، والهلال السعودي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

وخاض الجناح الأيسر البالغ من العمر 29 عامًا، مع فريقه 38 مواجهة في موسم 2024-2025 عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 4 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، مما يجعله لاعبًا لا يمكن تجاهل خطورته في المجموعة الثامنة.

المغربي الشاب آدم أزنو مع بايرن ميونخ

بصحبة بايرن ميونخ، تتجه الأنظار صوب المغربي الواعد آدم أزنو الذي سيحصل على فرصة مثالية من المدرب البلجيكي فينسنت كومباني في كأس العالم للأندية 2025، بحثًا عن تثبيت أقدامه ولعب دور كبير بصحبة العملاق البافاري في منافسات الموسم المقبل

بدأ النجم المغربي الصغير موسمه ملازمًا مقاعد البدلاء في بايرن ميونخ، بعد أن اكتفى بالظهور في مباراتين بالدوري الألماني، قبل الانتقال صوب بلد الوليد معارًا، وهناك خاض 13 مواجهة في الدوري الإسباني، ليلفت أنظار الكبار أبرزهم برشلونة الباحث عن الحصول على خدمات اللاعب الشاب الموهوب الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر والجناح أيضا بفضل مهاراته الكييرة.

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