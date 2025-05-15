رضا البحراوي يتصدر تريند اليوتيوب بـ "هكمل المشوار"

تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنية “هكمل المشوار”، والتي وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من مليون مشاهدتها.

واحتلت أغنية “هكمل المشوار”، التريند السادس على محتوى “المزيكا” عبر منصة "يوتيوب”

كما انتهى البحراوي، من تسجيل ثلاث أغانٍ، استعدادًا لطرحهم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ومن المقرر أن يسجل ثلاث أغاني أخرى في نصف شهر مايو الجاري.

رضا البحراوي يؤيد قرار النقابة

على جانب آخر، كان خرج المطرب الشعبي رضا البحراوي، بمنشور جديد ليخاطب جمهوره بعد قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقافه عن الغناء شهرا، وإحالته للتأديب، بسبب واقعة فيديو الأغنية المسيئة.

وقال “البحراوي” عبر صفحته بـ"فيس بوك": "أنا رضا البحراوي، حابب أتكلم معاكم بكل صراحة وشفافية تم إيقافي عن الغناء لمدة شهر بقرار من نقابة المهن الموسيقية، وأنا باحترم القرار ده، وبوعدكم إني هاخد الفترة دي فرصة لمراجعة نفسي ولتحسين اختياراتي الفنية".

وأضاف “البحراوي”: "يمكن يغيب صوتي عنكم غصب عني، بس والله ما غاب قلبي ولا حبي ليكم لحظة. أنا لو ساكت دلوقتي، فده عشان الظروف، إنما روحي بتغني بيكم وليكم كل يوم".

واختتم: "طول عمري باعتمد على حبكم ودعمكم، وإن شاء الله هرجع أقوى وبأغاني تليق بيكم وبالثقة اللي اديتوهالي سنين".

واختتم “البحراوي” منشوره: "بحبكم من قلبي، ومستني أرجع أفرحكم من تاني على المسارح وفي كل مكان".

قرار النقابة بوقف رضا البحراوي عن الغناء

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بناء على التوصية من المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين، إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوى لمدة شهر يبدأ من 1 من مايو.

كما قررت النقابة، إحالة رضا لمجلس التأديب، نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978.

ويأتي ذلك في ضوء ماتم رصده مؤخرا أو اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

وقالت النقابة إنها تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وتواصل النقابة دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.

وكان قد حضر البحراوي للتحقيق، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، بعد انتشار مقطع فيديو مسيء منسوب له أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر داخل النقابة فإن “البحراوي”، في جلسة التحقيق معه قال: "طول عمري بحترم الجمهور وبحاول أقدم فن كويس ولا بشتم في الأغاني بتاعتي والفيديو اللى منتشر على الفيس بوك، عدى عليه أكتر من 5 سنوات".

وواصل “البحراوي”: “الفنان مصطفى كامل عارف كويس أني عمري ما بقدم حاجة في الأغاني بتاعتي ليها علاقة بمؤسسات الدولة، لأني بحترمهم كلهم، والأغنية اللى كانت من خمس سنوات، كانت خبرتي قليلة، والموال اللى في الأغنية مش بتاعي، لأن كان كوبلية بسيط لفنان شعبي راحل منذ سنوات”.

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