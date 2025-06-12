حبس موظف الختم بديوان محافظة الفيوم 15 يوما لتزوير محررات رسمية

قررت النيابة العامة حبس " ت.ف ز" موظف بديوان محافظة الفيوم، 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه باستغلال وظيفته واستخدام خاتم شعار الجمهورية الخاص بديوان محافظة الفيوم، في تزوير محرر رسمي، كما تم حبس "ر. ز " أمين شرطة بديوان محافظة الفيوم، 15 يوما لاتهامه بالتحريض علي تزوير محرر رسمي.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الفيوم، من القبض على أحد موظفي ديوان عام المحافظة، استغل وظيفته في اختلاس أختام إحدى الإدارات بديوان المحافظة في تزوير محررات رسمية، مقابل تقاضي مبالغ مالية من المستفيدين.

تزوير محررات رسمية

كانت معلومات قد وردت الي إدارة الأموال العامة، تفيد بأن أحد موظفي ديوان محافظة الفيوم، يستغل عمله في اختلاس أختام إحدى إدارات ديوان عام المحافظة في تزوير محررات رسمية بمقابل، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم إخطار اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، فأمر بتشكيل مأمورية ضبط، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت مأمورية الضبط الي مقر عمل المتهم وألقت القبض عليه، واقتادته إلى قسم شرطة أول الفيوم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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