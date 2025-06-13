تحرير 51285 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

نتائج الحملات المرورية

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 51285 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1179 مخالفة السير بدون تراخيص، 24 دراجات نارية مخالفة، 40258 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 10 مخالفات موقف عشوائى، 592 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 11 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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