الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

العين يستعيد 6 نجوم قبل كأس العالم للأندية (تقرير)

العين الاماراتي
العين الاماراتي

يواصل نادي العين الإماراتي استعداداته في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق الأحد المقبل.

واستعاد الزعيم العيناوي 6 من أبرز نجومه الدوليين عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم، في خطوة تعزز من جاهزية “الزعيم” قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك العين في المجموعة السابعة لمونديال الأندية بجانب كل من، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي.

عودة لاعبو العين الدوليين
وشهد معسكر العين انضمام كل من: سفيان رحيمي (المغرب)، بارك يونج وو (كوريا الجنوبية)، كاكو (باراجواي)، وثلاثي الإمارات خالد عيسى، يحيى نادر، وكوامي وذلك بعد انتهاء ارتباطهم بالمباريات الدولية خلال التوقف الأخير.

وتأتي عودة هذا السداسي لتعطي دفعة معنوية وفنية قوية للفريق بقيادة المدرب ألفاريز، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للنادي خلال مشاركته التاريخية في المونديال المقبل، الذي يقام لأول مرة بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

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