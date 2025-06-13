الخارجية الإسرائيلية تفتح غرفة عمليات طارئة: أيام صعبة تنتظرنا

دخلت الدبلوماسية الإسرائيلية حالة تأهب، بعد إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية بزعم "إزالة التهديد الإيراني"، وأطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية سلسلة اتصالات مكثفة حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الجمعة: "يجري وزير الخارجية، جدعون ساعر، حاليا سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة مع نظرائه حول العالم بشأن قرار مجلس الوزراء بإزالة التهديد الإيراني بالإبادة، والإجراء الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي لاحقا".

وأضاف البيان: "كما بدأت وزارة الخارجية، بتوجيه من الوزير ساعر، العمل في إطار الطوارئ، وفتحت غرفة عمليات لإدارة جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم، وستواصل البعثات الدبلوماسية عملها دبلوماسيا وإعلاميا في جميع المجالات، بما يضفي الشرعية الدبلوماسية على العملية العسكرية".

وأوضحت الخارجية أن إحدى أولى المحادثات التي أجراها ساعر، كانت في الصباح الباكر مع وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فادفول، حيث أبلغ ساعر نظيره بقرار مجلس الوزراء بالإجماع ما سماه "إزالة خطر الإبادة الوشيك عن شعبنا، وبإجراء جيش الدفاع الإسرائيلي".

وقال ساعر لنظيره الألماني: "اتخذنا هذا القرار في اللحظة الأخيرة، بعد استنفاد جميع السبل الأخرى، لقد رأى العالم أجمع وفهم أن الإيرانيين لم يكونوا مستعدين للتوقف، وكان علينا إيقافهم، وأوضح أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتهاكات الإيرانية الخطيرة".

وتابع "نعلم أن أياما صعبة تنتظرنا، لكن ليس لدينا خيار آخر".

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 200 طائرة مقاتلة هاجمت أكثر من 100 هدف في إيران خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وقائد الحرس الثوري الإيراني، ورئيس هيئة الطوارئ في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق العملية العسكرية التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.

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