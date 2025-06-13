الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

انفانتينو يتحدث عن نسخة المونديال والحضور الجماهيري

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن بطولة كأس العالم للأندية، تشبه النسخة الأولى من كأس العالم 1930.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر وكالة فرانس برس: "يشبه الأمر إلى حد ما عندما انطلقت النسخة الأولى من كاس العالم  (للمنتخبات) في عام 1930. واليوم، يتحدث الجميع عن هذه البطولة الجديدة، وهذا هو سبب كونها تاريخية"، في حين أن الحدث لا يحظى بدعم بالإجماع وخاصة بسبب الضغط الزائد الذي يفرضه على اللاعبين".

وأضاف: "أنا على يقين بأنه حلم، عندما تبدأ الكرة بالدوران، سيدرك العالم أجمع ما يحدث هنا. سيكون حدثًا مميزًا".

وتابع: "ننتقد فيفا إذا كانت الأسعار مرتفعة جدًا، وإذا كانت الأسعار منخفضة جدًا، وإذا قدّمنا عروضًا ترويجية للطلاب، عندما كنت طالبًا ولم يكن لدي أي مال، كنت أتمنّى أن يأتي إلي الفيفا ويقول: هل تريد الحضور لمشاهدة مباراة في كأس العالم؟".

وشدد: "لا نريد ملاعب فارغة، أنا متأكد من أنها ستكون ممتلئة".

 

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