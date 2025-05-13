الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

إنفانتينو يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية (صور)

كرة كأس العالم للأندية،
كرة كأس العالم للأندية، فيتو

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025 بشعار منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو، وتستمر حتى 13 يوليو المقبلين.

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وأعلنت شبكة قنوات "سوبر سبورت" فى جنوب إفريقيا حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فى الولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل بمشاركة النادى الأهلى.

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وقالت شبكة قنوات"سوبر سبورت" عبر موقعها الرسمي، إنها حصلت على حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 لمنطقة جنوب الصحراء، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل بث المباريات خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مؤخرًا، منح الفرق الإفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مكافأة إضافية كبيرة.

 

قيمة مكافأة الكاف الإضافية 

وأفاد موقع "نسمة سبورت" التونسي بأن "كاف" قرر منح الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة منحة تتراوح قيمتها من 2 إلى 3 ملايين دولار، إضافة لما تحصل عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويشارك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية ممثلا للقارة السمراء، بجانب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

ويلعب الترجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب فريقي فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في انتظار تحديد هوية الفريق الرابع بعد استبعاد ليون المكسيكي.


 

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