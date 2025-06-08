شعبة الثروة الداجنة تتوقع انخفاض أسعار الدواجن لهذا السعر بعد العيد

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، توقع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضات ملحوظة بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدواجن

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن أسعار الدواجن شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع السابق لعيد الأضحى، إذ انخفض سعر الدواجن إلى 74 جنيهًا للكيلو في المزرعة ثم ارتفعت فجأة إلى 81 جنيهًا.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

أسباب ارتفاع سعر الفراخ في الأسواق

ويرى «السيد» أن عودة سعر الدواجن للارتفاع خلال منتصف الأسبوع الماضي؛ كان نتيجة لتكالب أصحاب المجازر على شراء الدواجن خلال فترة الانخفاض، بهدف تخزينها لفترات لاحقة، وعليه ارتفع الطلب خلال هذه الفترة فارتفعت الأسعار.

اسعار الفراخ اليوم، فيتو

عودة أسعار الدواجن للانخفاض خلال فترة العيد

وأشار إلى أنها مع قرب نهاية الأسبوع وقبل بداية عيد الأضحى المبارك؛ عادت أسعار الدواجن للتراجع لتتراوح بين 75 و76 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن ستتراجع إلى أقل من 70 جنيهًا

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة؛ أن تواصل أسعار الفراخ الانخفاض بعد فترة عيد الأضحى المبارك، قائلًا:«أتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن من مستوى الـ 76 جنيهًا إلى أقل من 70 جنيهًا بعد العيد».

سعر الفراخ اليوم، فيتو

أسباب توقعاته بانخفاض سعر الفراخ بعد العيد

وأرجع «السيد» أسباب توقعاته بانخفاض سعر الفراخ بعد العيد لأقل من 70 جنيهًا للكيلو، إلى أن المواطنين يفضلون تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى والفترة التي تليه، مما سيؤدي إلى زيادة في المعروض من الدواجن مع قلة الاستهلاك فيما بعد العيد.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

آليات العرض والطلب ستحدد أسعار الدواجن

وتابع: أن أسعار الدواجن خلال الفترة التي ستلى العيد ستتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، إذ مع زيادة المعروض من الدواجن وانخفاض طلبات الشراء ستتراجع الأسعار، وإذ انخفض الكميات المعروضة وارتفعت طلبات الشراء فإن سعر الدواجن سيرتفع.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

يشار إلى أن أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فإنها تتراوح سعر الفراخ البيضاء من 75 إلى 76 جنيهًا.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

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