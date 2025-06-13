الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بقيادة مرموش، بعثة المان سيتي تصل أمريكا استعدادًا لمونديال الأندية

بقيادة مرموش، مان
بقيادة مرموش، مان سيتي يصل أمريكا

وصلت بعثة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

وتقدَّم البعثة النجم المصري عمر مرموش، جناح الفريق، والذي خطف الأنظار الموسم المنصرم بأدائه اللافت وأهدافه الحاسمة، ليصبح أحد الأوراق الرابحة في تشكيل المدرب بيب جوارديولا.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الوداد الرياضي المغربي، في افتتاح مبارياته بدور الـ32، وسط ترقّب جماهيري كبير لهذه القمة الإفريقية الأوروبية.

ومن المقرر أن يخوض السيتي تدريباته الأولى في ميامي خلال الساعات المقبلة، تحضيرًا لبداية قوية في البطولة التي يطمح للتتويج بها للمرة الثانية تواليًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي كأس العالم للأندية أمريكا

مواد متعلقة

مونديال الأندية، تشكيل الأهلي المتوقع لموقعة إنتر ميامي

الكشف عن أفضل لاعب بالموسم في مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

صافرات الإنذار تدوي في الأردن وبيان عاجل من السلطات

مدبولي يعقد اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد جمكران استعدادا للثأر والانتقام

إعلام إسرائيلي: قواتنا استهدفت المرشد الإيراني في مقر إقامته لكنه هرب

ضرب المنشآت النووية الإيرانية، هل بدأت طهران في مواجهة التلوث الإشعاعي؟

خدمات

المزيد

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الإعداد لليفربول قبل الموسم الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سفر الزوج مدة طويلة وتركه زوجته؟ رد قاطع من الإفتاء

تفسير رؤية الرمان في المنام وعلاقتها بشراء منزل جديد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة

المزيد
الجريدة الرسمية