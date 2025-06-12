وزير الكهرباء: الخدمات الطبية جزء رئيسي من خطة إعادة الهيكلة والتطوير

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سير العمل بمستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة للوقوف على الواقع الفعلي لجودة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر التخصصات المختلفة طبقا لحاجة المرضى وفى إطار الجداول المعتمدة في العيادات والأقسام الداخلية.



جولة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمستشفى الكهرباء

وتفقد الدكتور محمود عصمت الأقسام المختلفة بالمستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ، واستمع إلى ردود أفعال المرضى وانطباعاتهم حول جودة الخدمة، ومقترحاتهم للتطوير وإضافة خدمات جديدة، وراجع دفاتر تسجيل الحالات وقوائم انتظار العيادات وغيرها من مجريات التسهيل على العاملين وتقليل أوقات الانتظار أمام العيادات، وكذلك ضوابط صرف الأدوية وآليات عمل صيدليات الأقسام الداخلية.

خطوات التعامل مع استقبال حالة الطوارئ والتحويل واستدعاء الطبيب

وتابع الدكتور عصمت خطوات التعامل مع استقبال حالة طوارئ منذ الإبلاغ عن استقبالها مرورًا بالكشف والتحويل واستدعاء الطبيب المختص وصولا إلى اتخاذ القرار الطبي المناسب، وامتدت الجولة إلى قسم العلاج الطبيعي وبعض الأقسام الأخرى للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة وتواجد الأطقم المسئولة، وكذلك أماكن انتظار المرضى والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات الإرشادية ووسائل التواصل معهم وغيرها من متطلبات العناية وتقديم الخدمات.

قال الدكتور محمود عصمت: إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا برأس المال البشري، خاصة وأن قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة نعمل حاليًّا على حسن إدارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها.

وأكد وزير الكهرباء أهمية العمل على تطوير قطاع الخدمات الطبية في المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وأن هناك مراجعة شاملة ودراسة يجرى العمل عليها لإقرار الصيغة المثلى التي تضمن للعاملين في الكهرباء والمواطنين الحصول على خدمات طبية لائقة، مشيرا إلى أن مستشفى الكهرباء يمتلك كافة المقومات لأن يصبح في مصاف كبرى المستشفيات لخدمة العاملين بقطاع الكهرباء، وكذلك خدمة المناطق المحيطة، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري في إطار خطة العمل وتوجه الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

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