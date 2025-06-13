فنربخشة يدخل في سباق التعاقد مع نيمار

كشفت تقارير تركية أن نادي فنربخشة دخل في سباق الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي.

وينتظر لاعب الهلال السابق ونادي سانتوس البرازيلي الحالي، نيمار دا سيلفا، عرض جذاب للعودة لأحد الأندية في أوروبا

ويرى طاقم نيمار أنه لا داعي للعجلة في حسم قراره بشأن وجهته المقبلة، مشيرين إلى أن اللاعب لا يزال مطروحًا في السوق.

وأكد طاقم نيمار أن اللاعب لم يغلق الباب أمام احتمال العودة إلى أوروبا إذا ظهر عرض جذّاب.

وينتهي عقد نيمار الحالي مع سانتوس ينتهي في 30 يونيو الجاري، ويحاول نادي سانتوس إقناع نيمار تجديد عقده مع النادي حتى ديسمبر المقبل.

واكدت تقارير برازيلية أن سانتوس سيتعين عليه دفع 85 مليون ريال برازيلي على أقساط لشركة المسؤولة عن النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.

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