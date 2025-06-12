لاعبو الهلال السعودي يحتفلون مع نيفيز بتتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

كأس العالم للأندية، احتفل لاعبو الهلال السعودي، بزميلهم بالفريق البرتغالي روبن نيفيز بعد حصول منتخب بلاده على دوري الأمم الأوروبية عقب الفوز على إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليحصد برازيل أوروبا اللقب.

وحرص لاعبو الهلال على الاحتفال بزميلهم بعد انضمامه اليوم إلى تدريبات الهلال السعودي استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

اختتم فريق الهلال السعودي تدريباته قبل المغادرة إلى واشنطن، العاصمة الأمريكية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

واكتملت صفوف الهلال بانضمام لاعبيه الدوليين في الحصة التدريبية التي انتهت منذ قليل.

وانتظم سالم الدوسري، وحسان تمبكتي، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، ومحمد كنو، ومتعب الحربي، وعبد الله الحمدان، إضافةً إلى الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والمغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي في التدريبات التي جرت على ملعب النادي تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي بعد الانتهاء من ارتباطاتهم الدولية.



وتركزت التدريبات على الجوانب البدنية، ثم تمَّ تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية عبر محطاتٍ متنوعةٍ.



ومن المقرر أن تطير بعثة الهلال إلى صوب واشنطن في الـ 12:00 من ظهر غدا الجمعة تأهبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.د

وتضم مجموعة الهلال ونظيره ريال مدريد كل من ناديي باتشوكا المكسيكي وريد سالزبورج النمساوي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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