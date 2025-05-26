أنشيلوتي يعلن قائمته الأولى مع منتخب البرازيل، وهذا موقف نيمار

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي جرى تقديمه مساء اليوم الإثنين، مدربا جديدا لمنتخب البرازيل، عن قائمته الأولى للسامبا، والتي ضمت مفاجآت عدة.

موقف نيمار من قائمة منتخب البرازيل الأول لأنشيلوتي

وأوضح أنشيلوتي أن القائمة تضم مفاجآت عديدة، مبينا أنها خلت من اسم المصابين على غرار نيمار وإندريك.

وعاد ريتشارليسون إلى القائمة وكذلك كاسيميرو الذي غاب عامين عن المنتخب البرازيلي.

وتظهر إضافة إلى فينيسيوس جونيور، أسماء مثل رافينيا الذي قدم موسما قويا مع برشلونة بطل الدوري الإسباني، وأنتوني الذي ظهر بشكل رائع مع ريال بيتيس.

كما استدعى أنشيلوتي، نجم بالميراس الصاعد إستيفاو الذي حصل تشيلسي بالفعل على توقيعه واستدعي مؤخرا للمنتخب في أكثر من مناسبة.

ويبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية مع المنتخب البرازيلي في الخامس من يونيو المقبل بمواجهة المنتخب الإكوادوري في جواياكيل ضمن تصفيات التأهل للمونديال.

أول مباراة لأنشيلوتي مع البرازيل

أما مباراته الأولى تحت أنظار الجمهور البرازيلي فستكون في 10 من الشهر المقبل خلال مباراة تصفيات أيضا أمام باراجواي بملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الرابع في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة بفارق 10 نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة.

قائمة أنشيلوتي الأولى مع منتخب البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر، بينتو، هوجو سوزا.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، أليكساندرو، بيرالدو، كارلوس أوجوستو، دانيلو، ليو أورتيز، ماركينيوس، فاندرسون، ويزلي.

خط الوسط: أندرياس بيريرا، أندري سانتوس، برونو جيمارايش، كاسيميرو، إيدرسون، جيرسون.

خط الهجوم: أنتوني، إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، ماتيوس كونيا، رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور.

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