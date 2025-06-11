الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، ملك أحمد زاهر تخضع لفحوصات طبية دقيقة

ملك زاهر، فيتو
ملك زاهر، فيتو

خضعت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة، لتشخيص حالتها، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخولها المستشفى عدة مرات خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مقرب من عائلة الفنان أحمد زاهر، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن ملك كانت تعاني من حساسية شديدة، أثرت عليها بشكل كبير، مما اضطرها للذهاب إلى المستشفى، لكن لم يستطع الطبيب المعالج لها تشخيص حالتها والتعرف على السبب في أزمتها.

وأضاف المصدر أن ملك قد ذهبت إلى المستشفى رفقة والدها الفنان أحمد زاهر، لإجراء بعض التحاليل الأخرى لمعرفة السبب وراء حالتها، والخضوع للعلاج المناسب.

 

أزمة ملك أحمد زاهر

وكانت الفنانة الشابة ملك زاهر قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة مؤخرا، وكشفت ملك عن أزمتها من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت ملك زاهر عبر خاصية الإستوري: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار".

وأضافت: "الفترة الأخيرة كان بيجيلي تعليقات كتير من البعض، على شاكلة “انتوا عايشين حياتكم واحنا لأ.. إيه كل اللي انتو فيه ده”، وغيرها من الأمور دي، لكن اللي الناس متعرفوش إن الحياة مش وردي دائما، أنا أعاني من أزمة صحية منذ 3 أيام ولا أعرف سببها".

 

ملك أحمد زاهر

وتابعت: "الهدف من الإستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة، وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارككم علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن فيه ناس بتحس كده وبتعدي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة الشابة ملك زاهر الفنانة ملك زاهر ملك زاهر

مواد متعلقة

ملك أحمد زاهر ترد على منتقدي "سيد الناس": اللي مش عاجبه في 6 مليون مسلسل تاني

أحمد زاهر يعتذر لابنته ملك بسبب "سيد الناس"

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

منتخب مصر يشعل الخلاف بين جماهير الأهلي والزمالك، والنشطاء يكشفون سر تأجيل المباراة الودية

مذكرة للنائب العام تكشف تفاصيل أزمة ممرضة الإسكندرية وفصلها من التأمين الصحي

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

استخدام أسطوانات الإطفاء، تفاصيل الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

بشري تعلن انفصالها عن خالد حميدة: "ولا تنسوا الفضل بينكم"

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة

المزيد
الجريدة الرسمية