بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، ملك أحمد زاهر تخضع لفحوصات طبية دقيقة

خضعت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة، لتشخيص حالتها، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخولها المستشفى عدة مرات خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مقرب من عائلة الفنان أحمد زاهر، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن ملك كانت تعاني من حساسية شديدة، أثرت عليها بشكل كبير، مما اضطرها للذهاب إلى المستشفى، لكن لم يستطع الطبيب المعالج لها تشخيص حالتها والتعرف على السبب في أزمتها.

وأضاف المصدر أن ملك قد ذهبت إلى المستشفى رفقة والدها الفنان أحمد زاهر، لإجراء بعض التحاليل الأخرى لمعرفة السبب وراء حالتها، والخضوع للعلاج المناسب.

أزمة ملك أحمد زاهر

وكانت الفنانة الشابة ملك زاهر قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة مؤخرا، وكشفت ملك عن أزمتها من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت ملك زاهر عبر خاصية الإستوري: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار".

وأضافت: "الفترة الأخيرة كان بيجيلي تعليقات كتير من البعض، على شاكلة “انتوا عايشين حياتكم واحنا لأ.. إيه كل اللي انتو فيه ده”، وغيرها من الأمور دي، لكن اللي الناس متعرفوش إن الحياة مش وردي دائما، أنا أعاني من أزمة صحية منذ 3 أيام ولا أعرف سببها".

ملك أحمد زاهر

وتابعت: "الهدف من الإستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة، وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارككم علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن فيه ناس بتحس كده وبتعدي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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