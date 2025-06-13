تفاصيل جولة وزير الرياضة في دمياط لمتابعة تطوير مراكز الشباب والأندية (صور)

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددا من المشروعات والمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

زيارة نادي "سيتي كلوب" دمياط

واستهل المحافظ والوزير جولتهما بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية في نادي سيتي كلوب دمياط، حيث اطلعا على نسب التنفيذ ومكونات المشروع، والذي يضم ملاعب رياضية متنوعة، وصالات للألعاب، ومناطق ترفيهية، ومجمع حمامات سباحة، بالإضافة إلى مرافق خدمية متكاملة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ثمرة تعاون مشترك بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع شركة وطنية، ليكون أول نادٍ رياضي متكامل يخدم أبناء مدينة دمياط، ويمثل متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا للأسر.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمعدلات الإنجاز، مؤكدا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، ضمن سلسلة أندية "سيتي كلوب" التي تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في ربوع الجمهورية.

متابعة تطوير مركز شباب التوفيقية ضمن "حياة كريمة"

وتوجه الوفد بعد ذلك إلى قرية التوفيقية، حيث تفقد أعمال تطوير مركز الشباب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وشملت الجولة الملعب القانوني الجديد والمبنى الاجتماعي الذي سيحتضن أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة.

وأكد المحافظ أن المشروع يسهم في تعزيز دور مراكز الشباب كمحور تفاعل مجتمعي، في حين أشار الوزير إلى أهمية هذه المراكز كحاضنات لتنمية قدرات الشباب والنشء، وتفعيل دورها في التنمية الشاملة بالمجتمع المحلي.

افتتاح ملعب ومبنى اجتماعي بنادي كفر سعد

وفي مدينة كفر سعد، افتتح الدكتور أيمن الشهابي والدكتور أشرف صبحي الملعب الرئيسي لكرة القدم والمبنى الاجتماعي الجديد بنادي كفر سعد، وسط حضور جماهيري واسع.

وتم تنفيذ المشروع وفق أحدث المواصفات الفنية، ويضم ملعبًا قانونيًا بمسطح نجيل صناعي، ومبنى اجتماعي يحتوي على قاعات متعددة الأغراض، وكافيتيريا، ومكاتب إدارية، ومساحات خضراء مخصصة للعائلات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس توجه الدولة لتحسين جودة الحياة، فيما أكد الوزير أن النادي يستحق هذه الطفرة التطويرية التي تعزز الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وزير الشباب والرياضة في جولة موسعة بمحافظة دمياط

جولة داخل نادي المستقبل بدمياط الجديدة

وواصل الوفد جولته إلى نادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة، حيث تابع المحافظ والوزير الأعمال الإنشائية بالملاعب والمباني الإدارية والاجتماعية، وافتتحا قاعة النادي الاجتماعي، كما تفقدا العمل الجاري في إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي.

وشددا خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مشيدين بدور النادي في دعم الطاقات الشبابية وتوفير بيئة محفزة للتميز والإبداع.

تفقد فعاليات ملتقى التوظيف ومشروعات تمكين الشباب

كما قام بتفقد فعاليات ملتقى التوظيف ومشروعي "مشواري" و"علّمني حرفة" بنادي المستقبل، والتي تأتي ضمن جهود وزارة الشباب لتمكين الشباب وتعزيز فرص التشغيل.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من الشباب وممثلي الشركات، فيما أكد المحافظ والوزير على أهمية مثل هذه المبادرات في تنمية المهارات الحياتية والمهنية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في سوق العمل.

زيارة ميدانية شملت مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية بعدد من المدن



وزير الشباب والرياضة يزور نادي دمياط الرياضي والمدينة الشبابية برأس البر

وفي إطار جولته بمحافظة دمياط، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة تفقدية لنادي دمياط الرياضي، أحد أعرق الأندية الشعبية في دلتا مصر، حيث كان في استقباله مجلس إدارة النادي وعدد من رموز الرياضة بالمحافظة.

وتفقد الوزير منشآت النادي وملاعبه، واطلع على خطط التطوير الجارية، مشيدًا بالحراك الرياضي الذي يشهده النادي، والدور الحيوي الذي يلعبه في اكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب.

كما توجه الدكتور أشرف صبحي إلى المدينة الشبابية برأس البر، حيث تفقد منشآتها الجديدة وصالات التدريب والملاعب متعددة الأغراض، مشيرًا إلى أن المدينة تُعد نموذجًا متطورا لدعم الأنشطة الشبابية والتخييم والبرامج الصيفية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير خلال الزيارة حرص الدولة على دعم وتطوير مراكز الشباب والأندية في المحافظات، وتمكين الشباب في المحافظات الساحلية، مشيدا بما شاهده من التزام وحماس لدى شباب دمياط، داعيا إلى ضرورة تفعيل المبادرات الرياضية والثقافية بشكل يوازي طموحات الجمهورية الجديدة.

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