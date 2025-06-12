وزير الرياضة ومحافظ دمياط يتابعان أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر، والتي تُعد من أهم المنشآت الشبابية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات،

منشأة متكاملة على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع

تبلغ مساحة المدينة الشبابية برأس البر نحو 10,904 متر مربع، وتضم مجموعة من المرافق المتكاملة التي تلبي احتياجات النزلاء والزوار، وتشمل مبنى إقامة فندقية يستوعب 246 فردًا، ومسجد، وحمام سباحة، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي، وملعب متعدد الأغراض من نوع "الكليرك"، وملعبين مخصصين لرياضة البادل، إلى جانب مبنى خدمات للملاعب، ومناطق ترفيهية وخدمية متنوعة.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يتابعان أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

الوزير: المدينة الشبابية مشروع استراتيجي لدعم السياحة الرياضية

خلال الجولة، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المدينة الشبابية برأس البر تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدى الوزارة، نظرًا لدورها الحيوي في دعم السياحة الرياضية، وتوفير بيئة مثالية لاستضافة المعسكرات والفعاليات الشبابية على مدار العام.

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير المدينة تسير وفق جدول زمني محدد، يضمن سرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وذلك لتوفير منشأة متطورة تليق بالشباب المصري.

المحافظ: المشروع يعزز البنية التحتية السياحية والشبابية

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن مشروع تطوير المدينة الشبابية يأتي ضمن توجه الدولة نحو الارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، بما يتماشى مع معايير الاستدامة وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن المدينة ستسهم في تنشيط الحركة السياحية بمدينة رأس البر، خاصة خلال موسم الصيف، كما ستشكل منصة مهمة لاحتضان البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، بما يدعم جهود التوعية والتأهيل المجتمعي.

متابعة مستمرة لضمان جاهزية المنشآت

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي ينفذها وزير الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، بهدف متابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والاطمئنان على مستوى الجاهزية، بما يحقق أهداف الوزارة في توفير بيئة حاضنة للنشء والشباب على مستوى الجمهورية.





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