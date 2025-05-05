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أخبار مصر

السكك الحديد تكشف تفاصيل خط قطار الروبيكي - بلبيس (إنفوجراف)

الروبيكى
الروبيكى
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نشرت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للسكك الحديد، انفوجراف يكشف تفاصيل عن خط سكك حديد الروبيكى / العاشر / بلبيس، حيث يتم إنشاء خط مفرد في المسافة من الروبيكى إلى نقطة التفرع للميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطول 16 كم.  

مشروع  خط سكة حديد الروبيكي - بلبيس

كما يتضمن المشروع إنشاء خط مزدوج في المسافة من نقطة الميناء الجاف إلى مدينة بلبيس بطول 47 كم وحيث يقع على المسار عدد 18 عملا صناعيا (كباري- انفاق - برابخ) ويساهم المشروع في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية.

خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو 
خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو 

خط السكة الحديد الروبيكي يخدم 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

 يؤدي تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع في المساهمة في تيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان بالإضافة الى المساهمة في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.

خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو 
خط سكة حديد الروبيكى - بلبيس،فيتو 

تطوير منظومة النقل مستوى الجمهورية

يأتي المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفي إطار قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتساهم في زيادة الدخل القومي.

 

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