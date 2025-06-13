بالبدل الرسمية، ريال مدريد يستعد للسفر إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية (صور)

كأس العالم للأندية، ظهر لاعبو ريال مدريد بالبدل الرسمية استعدادا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لفريق ريال مدريد الإسباني، المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق نسختها الأولى بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا، في أمريكا خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و15 يوليو المقبل.

ويشارك ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، في مجموعة تضم أندية الهلال السعودي وباتشوكا وريد بول سالزبورج، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، دين هويسن، وترينت ألكسندر أرنولد، مع وجود القائد لوكا مودريتش الذي يخوض آخر موسم له مع ريال مدريد.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

صفقات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الثامنة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء أمس الثلاثاء وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثامنة (H) كلا من الهلال (السعودية) وريال مدريد (إسبانيا) وريد بول سالزبورج (النمسا) وباتشوكا (المكسيك).

صفقات ريال مدريد

وضم ريال مدريد عدة صفقات بعد رحيل كارلو أنشيلوتي ووصول تشابي ألونسو انضمام ديان هويسن وترينت ألكسندر أرنولد وفرانكو ماستانتونو والفارو كاريراس.

صفقات الهلال

أهم صفقات الفريق السعودي هو تعيين المدرب سيموني إنزاجي الذي غادر إنتر ميلان ليتولى تدريب الفريق السعودي بمونديال الأندية.

وضم الهلال لاعبين جديدين هما علي لاجامي من النصر وعبد الكريم دريسي من الأهلي.

صفقات باتشوكا

استغلّ الفريق المكسيكي فترة الانتقالات الإضافية لتعزيز صفوفه استعدادًا لكأس العالم للأندية وأكد باتشوكا ضم أربعة لاعبين على سبيل الإعارة وهم أجوستين بالافيشينو، وروبرت كينيدي، وخوسيه كاستيلو، وفيديريكو بيريرا.

صفقات سالزبورج

كان سالزبورج الفريق الأكثر إثارةً هذا الموسم حيث تعاقد النادي النمساوي مع خمسة لاعبين المدافعون جاكوب راسموسن، وأمار ديديتش، وستيفان لاينر، ولاعبا الوسط سوتا كيتانو وفرانس كراتزيج.

مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ريال مدريد - الهلال -الأربعاء 18 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - هارد روك

باتشوكا - ريد بول سالزبورج -الخميس 19 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل

ريال مدريد - باتشوكا -الأحد 22 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد

الهلال - باتشوكا-الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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