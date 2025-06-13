بيلد الألمانية تكشف مصير حارس برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن مستقبل الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بات محل اهتمام عدد من الأندية الكبرى في القارة العجوز، وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، واحتمالية رحيله عن صفوف النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن خمسة أندية أوروبية وضعت تير شتيجن ضمن اهتماماتها خلال الميركاتو المقبل، في ظل الغموض المحيط بمستقبله في برشلونة.

ويأتي ذلك خاصة بعد تقارير تؤكد اقتراب النادي الكتالوني من ضم الحارس الإسباني الشاب خوان جارسيا من إسبانيول بعقد يمتد حتى 2031، بالإضافة إلى الاعتماد المحتمل على البولندي فويتشيك تشيزني كبديل رئيسي.

الأندية المهتمة بالتعاقد مع شتيجن

ويتصدر ميلان الإيطالي على رأس الأندية المهتمة، في ظل إمكانية رحيل حارسه الفرنسي مايك ماينيان إلى تشيلسي، ويُعد تير شتيجن خيارًا أولًا لتعويضه، إلى جانب خيارات بديلة مثل ميل سفيلار من روما وكيبا أريزابالاجا من تشيلسي.

أما مانشستر سيتي الإنجليزي، فيبحث منذ فترة عن حارس موثوق لتعويض الغيابات المتكررة لإيدرسون، ويرى الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا أن تير شتيجن قد يكون البديل المثالي، بالنظر إلى خبرته الكبيرة وأدائه المستقر.

في باريس سان جيرمان، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل جيانلويجي دوناروما، خاصة أن عقده ينتهي صيف 2026 دون تقدم ملموس في ملف التجديد، مما يفتح الباب أمام احتمالية التعاقد مع حارس بديل.

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