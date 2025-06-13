الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بعد هجوم إسرائيل على إيران ووكالة الطاقة الذرية تراقب الوضع

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن المنظمة تراقب من كثب الوضع في إيران بعد القصف الإسرائيلي، وهي على اتصال بالسلطات بشأن مستويات الإشعاع.

وأضاف جروسي في حديث تم نشره على حساب الوكالة على منصة التواصل الاجتماعي Х: "تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كثب الوضع المقلق للغاية في إيران. وتؤكد الوكالة أن منشأة نطنز من بين الأهداف. والوكالة على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع. كما نتواصل مع مفتشينا الموجودين في إيران".

من جانبه أعرب الأمين العام أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، "بدء هجوم استباقي دقيق ومتكامل لضرب برنامج إيران النووي استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردًّا على العدوان المستمر من إيران ضد اسرائيل".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب عشرات الأهداف في إيران، وشدد على أنها مرتبطة بالبرنامج النووي والمنشآت العسكرية الإيرانية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو فجر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة في تاريخها مع انطلاق عملية "شعب كالأسد" التي تهدف لإحباط المشروع النووي الإيراني.

وذكر نتنياهو في مقطع مصور، نشره بعد نحو ساعة من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى مهاجمة "عدد كبير من الأهداف في جميع أنحاء إيران"، مضيفًا أن "هدف هذه العملية غير المسبوقة، هو الإضرار بالبنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والقدرات العسكرية الإيرانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.