الجيش الإيراني: تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد وسنعلن نتائجها

قال الجيش الإيراني اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليًّا معارك في سماء البلاد وسيتم الإعلام عن نتائجها لاحقًا.



وجاء في البيان: "لقد بدأ النظام الصهيوني السفاح والظالم عدوانه الجوي على أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشن هجمات على عدة مناطق من بلادنا. لقد تجنبنا حتى الآن فتح طريق الحرب، لكن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب حرس الثورة الإسلامية، لن يتحمل هذا العدوان من قتلة الأطفال النجسين، وسفك دماء مواطنينا الأبرياء، وسيلقن نتنياهو درسًا مريرًا.



وأضاف:"ينبغي لشعبنا العزيز أن يحافظ على هدوئه واتزانه. يجب عليهم رفض أي شائعات قد تصدر عن عملاء هذا الكيان، وتجنّب الاقتراب من الثكنات والمراكز العسكرية، وانتظار لحظة أداء الواجب العام الذي سيتم إعلانه من قبل سماحة القائد المعظم".



وتابع: "في هذه اللحظات، تخوض القوات المقاتلة من الجيش والحرس الثوري معارك جوية في السماء وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بنتائج هذه العمليات لاحقًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.