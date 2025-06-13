نتنياهو: الضربة الافتتاحية حققت عدة إنجازات والإسرائيليون قد يضطرون إلى البقاء في ملاجئ فترات طويلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربة الافتتاحية على إيران كانت ناجحة وحققنا عدة إنجازات.



وقال نتنياهو في ثاني كلمة له بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، إنه تم اغتيال قادة والقضاء على أشخاص وأهداف تتعلق بتقدم البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أيضًا أنه لا يوجد حرب من دون ثمن كما تعودنا ولذلك أطلب من المواطنين الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بالجبهة الداخلية، وقال:"قد تضطرون إلى البقاء في الملاجئ لفترات أطول من السابق".

وأكد نتنياهو: "سنقوم بتحقيق المزيد من الإنجازات".

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