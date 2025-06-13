الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

وكالة فارس تؤكد مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي

رئیس هیئة أرکان القوات
رئیس هیئة أرکان القوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري، فيتو

أفادت وكالة أنباء فارس اليوم الجمعة، بورود تقارير تفيد بمقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال الهجمات الإسرائيلية.


وقبل قليل ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني محمد باقري على قيد الحياة وفي غرفة العمليات.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء ذكرت نقلًا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، قد قُتل على الأرجح في الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية.

بينما أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من البلاد.

 

فيما أكدت إسرائيل أن هجومها شمل محاولات لاغتيال رئيس الأركان الإيراني وقادة الحرس الثوري وعلماء ذرة.


ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه العملية ستستمر لأيام.. نمر بمرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل. قبل لحظات أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل.


وأضاف: طيارونا يضربون أهدافًا عديدة في إيران.. استهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

 

وأكد نتنياهو: معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل معركتنا مع الدكتاتورية الإيرانية، مضيفًا: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز.


وأكد نتنياهو: ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي.


وأضاف: هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية ومصانع الصواريخ الباليستية.

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وكالة انباء فارس مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الهجمات الإسرائيلية

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وكالة فارس تؤكد مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي