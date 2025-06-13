وسائل إعلام إيرانية: إصابة علي شمخاني مستشار خامنئي بجروح خطرة في الهجوم الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة علي شمخاني مستشار قائد الثورة السيد خامنئي في الهجوم الإسرائيلي على طهران وإصابته بإصابات خطرة.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، كما استهدفت قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

وفي السياق، أفادت وكالة "تسنيم" بمقتل اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، وفريدون عباسي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وذكر مصدر في جهاز "الموساد" لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائمة القادة الإيرانيين الذين تم اغتيالهم طويلة وغير مسبوقة في التاريخ الاستخباري.

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