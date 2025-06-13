فيديو جديد يظهر القصف الإسرائيلي على طهران واشتعال النيران في عدة مبان

أكدت قناة برس تي في الإيرانية، سقوط عدد من القتلى في الهجوم الإسرائيلي على طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة مناطق سكنية في طهران تعرضت لقصف مما تسبب في اندلاع حرائق.

واستهدف العدوان مباني سكنيةً، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، كما تعرضت محطة نطنز النووية وعدة قواعد صاروخية قرب طهران وفي مدينة كرمانشاه للاستهداف.

وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أنها ضربت أهدافًا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.

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