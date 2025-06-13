التلفزيون الإيراني يعلن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من البلاد.

كما أفاد التلفزيون الإيراني بوجود أنباء عن استهداف فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية.

وقبل قليل أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر، أن رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، قد قُتل على الأرجح في الموجة الأولى من الغارات الإسرائيلية.

فيما أكدت إسرائيل أن هجومها شمل محاولات لاغتيال رئيس الأركان الإيراني وقادة الحرس الثوري وعلماء ذرة.

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