إيران تعلن مقتل عالمي الذرة فريدون عباسي ومحمد طهرانجي وتؤكد: لا مؤشرات على "تلوث نووي" بعد ضرب موقع نطنز

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن إسرائيل قصفت موقع نطنز النووي، وقال إنه لا مؤشرات على "تلوث نووي" في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على موقع نطنز.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل العالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي في الضربة الإسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم الجمعة مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في غارة إسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هذه العملية ستستمر لأيام.. نمر بمرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل.

وأكد نتنياهو: استهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.. معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل معركتنا مع الدكتاتورية الإيرانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز. ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي.

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