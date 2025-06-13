الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

التلفزيون الإيراني: انفجارات قوية تهز مدينة نطنز وتصاعد أعمدة الدخان من موقع نطنز النووي

إسرائيل تبدأ الموجة
إسرائيل تبدأ الموجة الثانية من الهجوم على إيران، فيتو

أفاد التلفزيون الإيراني، بسماع أصوات قوية في مدينة نطنز وتصاعد أعمدة الدخان من موقع نطنز النووي.

كما ذكر التلفزيون الإيراني، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت منطقة نطنز خنداب وخرم آباد التابعة لمحافظة أصفهان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

وقال: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".

كما أكد استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية، مضيفًا: "ضربنا قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".

وزعم نتنياهو أن "إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع 9 قنابل نووية".

وأوضح أن "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية، ومصانع الصواريخ البالستية".

وأشار نتنياهو إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام. 

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