النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 % إلى أعلى مستوى خلال أكثر من شهرين، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت إسرائيل قصف إيران، مما فجر مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما قد يؤثر في إمدادات النفط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.91 دولار، أي 5.64 % لتصل إلى 73.27 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.09 دولار، أي 6.01 %إلى 72.13 دولار للبرميل.

قال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في إم.إس.تي ماركي "لقد زاد الهجوم الإسرائيلي على إيران من علاوة المخاطر".

وأضاف: "يجب أن يتصاعد الصراع إلى حد رد إيراني على البنية التحتية النفطية في المنطقة قبل أن تتأثر إمدادات النفط بشكل ملموس"، مشيرًا إلى أن إيران قد تُعيق ما يصل إلى 20 مليون برميل يوميًّا من إمدادات النفط عبر هجمات على البنية التحتية أو تقييد المرور عبر مضيق هرمز في سيناريوهات قصوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.