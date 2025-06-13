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اقتصاد

النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 % إلى أعلى مستوى خلال أكثر من شهرين، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت إسرائيل قصف إيران، مما فجر مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما قد يؤثر في إمدادات النفط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.91 دولار، أي 5.64 % لتصل إلى 73.27 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.09 دولار، أي 6.01 %إلى 72.13 دولار للبرميل.

قال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في إم.إس.تي ماركي "لقد زاد الهجوم الإسرائيلي على إيران من علاوة المخاطر".

وأضاف: "يجب أن يتصاعد الصراع إلى حد رد إيراني على البنية التحتية النفطية في المنطقة قبل أن تتأثر إمدادات النفط بشكل ملموس"، مشيرًا إلى أن إيران قد تُعيق ما يصل إلى 20 مليون برميل يوميًّا من إمدادات النفط عبر هجمات على البنية التحتية أو تقييد المرور عبر مضيق هرمز في سيناريوهات قصوى.

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العقود الآجلة لخام برنت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الهجوم الإسرائيلي على إيران

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