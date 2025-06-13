ذكرت القناة "12" الإسرائيلية: إجلاء جميع المسافرين في مطار "بن جوريون" وتعليق الرحلات الجوية كافة.

وأكد أنه تم إخلاء مطار بن جوريون وإخراج الطائرات الموجودة على الأرض من إسرائيل، فيما ألغت شركة "إل عال" كافة رحلاتها الجوية.

أفادت وسائل إعلام عبرية فجر يوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي بالكامل وقامت بتحويل الطائرات وكل الرحلات إلى دول أخرى، مباشرة بعد القصف الذي استهدف إيران.



وفي حدود الساعة الثالثة فجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة استباقية إسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حالة الطوارئ القصوى في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل على إثر الضربة الاستباقية لإيران.

وقال في بيان: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها تل أبيب ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على إسرائيل وسكانها المدنيين في القريب العاجل".

وأضاف يسرائيل كاتس: "لذلك، ووفق صلاحياته بموجب قانون الدفاع المدني، وقع وزير الدفاع أمرًا خاصًّا يفرض بموجبه حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء دولة إسرائيل".

وطالب الإسرائيليين الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في المناطق المحمية.

من جهته، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة على صفحته الخاصة بمنصة "تلجرام"، أنه "في ختام تقييم الوضع تقرر ابتداء من اليوم في تمام الساعة 03:00 أنه سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".

وأضاف "في إطار التغييرات، تقرر انتقال جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية".

ودعا أدرعي الإسرائيليين إلى مواصلة متابعة التعليمات والانصياع إلى ما تصدره الجبهة الداخلية.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر.

هذا، وأفاد الإعلام العبري بأن جيش الاحتلال أطلق اسم "شعب كالأسد" على العملية العسكرية ضد إيران، موضحا أن العملية العسكرية مركزة وتهدف لإزالة التهديدات من خلال ضرب البرنامج النووي الإيراني والقدرة الإيرانية على إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وفي السياق، قالت "القناة 15" العبرية إن جيش الاحتلال نفذ عمليات اغتيال ضد شخصيات إيرانية بارزة في القصف الذي استهدف طهران.

كما أشار مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال، إلى أن تل أبيب نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، فيما أكد مصدر في الكابينت للمصدر ذاته أن العملية في إيران تمّت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.