مسلسل آسر الحلقة 51، آسر ينجح في إبعاد الشبهات عنه

دارت أحداث الحلقة 51 من مسلسل “آسر”، حول وصول المواجهة إلى ذروتها بين آسر وخصمه اللدود راغب.

يبدأ المشهد بموقف متوتر، حين يواجه آسر راغب بتهمة احتجاز رجل بريء لا علاقة له بما يجري، ويُحاول إقناعه بأنه يرتكب خطأ فادحًا.

لكن راغب يصر على أن هذا الرجل متورط في علاقة مع حياة، ويهدد بقتله وفي قرارة نفسه يفعل ذلك لإجبار آسر على الاعتراف.

وفي لحظة توتر حاسمة، يقترب آسر من الرجل ويهمس له بالحقيقة: “أنا المقصود، وليس أنت”، ويحاول إنقاذه قدر المستطاع، لكن راغب لا يمنحه الوقت، فيضرب الرجل بعنف، محاولًا انتزاع اعتراف منه يؤكد علاقته بحياة.

الرجل ينفي بشدة، ومع توالي الاسئلة يكتشف راغب أنه ليس الرجل المنشود ويغادر، وبعد مغادرة راغب، يقوم آسر بفك وثاق الرجل ويمنحه فرصة للهرب، لكنه في اللحظة التالية يتصل سريعًا بـ فيصل ويطلب منه مراقبة الرجل عن قرب، فقد لاحظ آسر تفصيلة صغيرة لكنها خطيرة، فالرجل كان يرتدي ملابس من نفس الماركة التي وجد إيصال شرائها داخل حقيبة راغب في وقت سابق، ما جعله يربط بينهما، ويشك بأن هذا الرجل ليس بريئًا كما ادعى، بل هو ممثل أتى به راغب ليختبر ضمير آسر.

في هذه الأثناء، يصل فيصل إلى منزل الرجل، وبينما كان الرجل على وشك الاعتراف أمام راغب وغازي بحقيقة ما قاله له آسر، سبقه فيصل واتصل به من داخل المنزل، مهددًا إياه بسلامة زوجته وابنته، ما يجبر الرجل على التراجع وإنكار أي حديث دار بينه وبين آسر.

هذا الإنكار يُقنع راغب بأن آسر ليس هو الشخص المنشود، فيبدأ بتحويل شكوكه نحو أطراف أخرى، أما آسر، فيستغل هذا الانفراج المؤقت، ويُكمل خطته مع عزت وحياة لإبعاد راغب عن الصورة، ويبدو أن الثنائي قد استجاب، ما يعطي آسر دفعة جديدة للمناورة.

على جانب آخر من الأحداث، تدخل مريم الورشة لتجد زوجها ملقى على الأرض، فيتم نقله إلى المستشفى، وهناك، يجلس آسر إلى جواره ويهمس له بكلمات حنونة، يشعر الأب بها رغم غيبوبته، وعندما يستفيق، يبحث بعينيه عن مجد، لكن الأخير لا يملك شجاعة البوح، وتجبره مريم على الإفصاح لوالده بهويته ولكنه لا ينجح في فعل هذا ويكتفي بلمس الأب والمغادرة في صمت بينما نظرات الأب تلاحقه.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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