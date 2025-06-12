الأمم المتحدة: انهيار شبكة الإنترنت بغزة يشل عمليات الإغاثة

نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله: إن انهيار شبكة الإنترنت في غزة يشل عمليات الإغاثة في القطاع.



الأمم المتحدة تحذر من خطورة قطع الاتصالات بغزة

وأكدت الأمم المتحدة أن انقطاع شبكة الإنترنت بغزة يُعتقد أنه ناتج عن عمليات عسكرية مكثفة، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ في القطاع انقطعت ولا يستطيع المدنيون الحصول على الدعم المنقذ للحياة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن جميع شرايين الحياة لخدمات الطوارئ والتنسيق الإنساني والمعلومات الحيوية بغزة مقطوعة.

وفي السياق ذاته أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قطع جيش الاحتلال الصهيوني المجرم خطوط الاتصالات بشكل متعمّد، خطوة عدوانية جديدة في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شلّ عمل القطاعات الحيوية

وقالت حماس في بيان إن قوات الاحتلال تستهدف بذلك شلّ عمل القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الطبي والإنساني، ما يعمّق الكارثة الإنسانية، بحق المدنيين العزل.

حركة حماس نحذر من تصاعد الخطر

وأضافت الحركة قائلة “إننا في حركة حماس نحذر من تصاعد الخطر الذي يتهدد أبناء شعبنا باستهداف ما تبقى من البنية التحتية وقطاعات العمل المدني والإنساني”.

وأتمت: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في وقف العدوان، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية والمدنية من وحشية الاحتلال الصهيوني الفاشي.

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