الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

420 شهيدا ومصابا إجمالي ضحايا المساعدات برصاص الاحتلال في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، استشهاد 57 وإصابة 363 آخرين بالرصاص منذ بدء العمل بآلية توزيع المساعدات في قطاع غزة.

استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم، باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 200 آخرين إثر إطلاق الاحتلال النار على منتظري مساعدات قرب محور نتساريم في قطاع غزة.

القضاء على حماس

في سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء: سنقوض حكم حماس في غزة وسنعيد كافة المخطوفين من غزة.

وأضاف نتنياهو: سنواصل حربنا حتى يتم القضاء على حماس وحتى لا تشكل تهديدا لإسرائيل.

وزعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون".  

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان الأربعاء، أن قوات الفرقة (252) هاجمت عددا من المقاومين الذين قاموا بإدخال عتاد عسكري ووسائل قتالية إلى مبنى عسكري تم استخدامه لأهداف قتالية.

وزعم أيضا أن القوات دمرت موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس. 

وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال اليوم الأخير هاجم سلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية في أنحاء قطاع غزة وأنه تم استهداف مباني عسكرية وشقق عملياتية ونقاط استطلاع وقنص إلى جانب أنفاق وبنى تحتية للمقاومة الفلسطينية. 

استئناف العمليات العسكرية

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي من استئناف العمليات العسكرية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين. 

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