بعثة الترجي التونسي تصل أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية (صور)

وصلت بعثة الترجي التونسي، إلى الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الترجي يصل الولايات المتحدة الأمريكية

وتضم قائمة الترجي 23 لاعبًا من بينهم ثلاثة حراس مرمى يتقدمهم الحارس الأول بشير بن سعيد، وزميلاه أمان الله مميش وصدقي الدبشي.



كما تضم البعثة المدافع العائد ياسين مرياح والجزائري محمد أمين توغاي وحمزة الجلاصي ومحمد عزيز القوضاعي ورائد بوشنيبة ومحمد بن علي ومحمد أمين بن حميدة وأيمن بن محمد.

وفي خط الوسط، تضم قائمة الفريق اللاعب النيجيري أونينشي أوجبيلو وخليل القنيشي وشهاب الجبالي ومحمد وائل الدربالي وحسام تقا وعبد الرحمان كوناتي.

وفي خط الهجوم، تضم البرازيليين يان ساسي ورودريجو رودريجيز والجزائري يوسف البلايلي والجنوب أفريقي إلياس موكوانا وأشرف الجبري وهيثم ضو.

ويواجه الترجي في المجموعة الرابعة، فريق فلامنغو البرازيلي يوم 17 يونيو ثم لوس أنجلوس الأمريكي يوم 20 وتشيلسي الإنجليزي يوم 25 من نفس الشهر.

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