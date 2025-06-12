محافظ دمياط ووزير الشباب يتفقدان ورش مشروعي مشواري وعلمني حرفة بنادي المستقبل

ضمن جهود تمكين الشباب

تفقد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال جولة ميدانية داخل نادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة، فعاليات ملتقى التوظيف وعدد من ورش العمل ضمن مشروعي "مشواري" و"علمني حرفة"، وسط حضور واسع من الشباب وممثلي الجهات المشاركة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم برامج التنمية البشرية وتعزيز قدرات الشباب.

رافق الجولة كل من المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ دمياط ووزير الشباب يتفقدان ملتقى التوظيف وورش مشروعي "مشواري" و"علمني حرفة" بنادي المستقبل بدمياط الجديدة

فرص تشغيل متنوعة ومشاركة من القطاعين العام والخاص

شهد الملتقى مشاركة اكثر من ثلاثين شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، حيث تم عرض عشرات الفرص الوظيفية في مجالات مختلفة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، الإلكترونيات، الخدمات اللوجستية، والمجال المصرفي، بالإضافة الى فرص تدريب عملي تؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل.

ورش "مشواري" لتنمية المهارات و"علمني حرفة" لدعم الحرف اليدوية

تضمن الحدث تنظيم عدد من الورش التدريبية تحت مظلة مشروع "مشواري"، والذي يركز على تطوير مهارات التواصل، ادارة الوقت، اتخاذ القرار، والتخطيط للمستقبل، الى جانب تشجيع روح ريادة الاعمال لدى المشاركين.

كما قدم مشروع "علمني حرفة" ورشًا تطبيقية لتعليم مجموعة من الحرف اليدوية مثل النجارة، الخياطة، الحياكة، وصناعة الاكسسوارات، في خطوة تهدف لتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتوفير دخل مستدام.

المحافظ يشيد بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص

أكد محافظ دمياط خلال كلمته أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا الى أن دمياط تمتلك طاقات بشرية متميزة تحتاج فقط الى منصات داعمة تفتح أمامهم آفاق جديدة في التدريب والتوظيف.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تدعم بشكل كامل استمرارية مثل هذه المبادرات وتطويرها لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.





الوزير: نعمل على تعميم التجربة في مختلف المحافظات

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لمستوى المشاركة والتنظيم، مؤكدًا أن الوزارة تضع ملف تدريب وتشغيل الشباب على رأس أولوياتها، وتسعى بشكل دائم الى ربط هذه البرامج باحتياجات سوق العمل الحقيقية.

وقال الوزير: "هذه النماذج تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في تمكين الشباب، ونعمل على تكرارها في مختلف محافظات الجمهورية لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب."

تكريم المشاركين وتسليم خطابات ترشيح للتوظيف

شهد الملتقى في ختامه تكريم عدد من النماذج الناجحة في مجال التدريب والتشغيل، كما تم تسليم مجموعة من الشباب خطابات ترشيح للتوظيف الفوري، وسط تفاعل إيجابي من الحضور وتقدير للجهات المنظمة والداعمة.

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