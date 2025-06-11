كأس العالم للأندية، أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، قائمة فريقه لخوض كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في أمريكا الأسبوع المقبل بمشاركة 32 فريقًا.

ويبدأ تشيلسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام ليون المكسيكي، في المجموعة الرابعة، التي تضم معهما فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

وضمت قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز - فيليب يورينسين - مايك بيندرز - جاجا سلونينا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - توسين أدارابيويو - بنوا بدياشيلي - ليفي كولويل - مامادو سار - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس - مالو جوستو - آرون أنسيلمينو - جوش أكيامبونج.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - كول بالمر - داريو إيسوجو - أندري سانتوس - كيرنان ديوسبري هال - موسيس كايسيدو - روميو لافيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ليام ديلاب "الصفقة الجديدة" - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نكونكو - تيريك جورج - مارك جويو.

صفقات المجموعة الرابعة في مونديال الأندية

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الرابعة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء أمس الثلاثاء وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الرابعة (D) كلا من تشيلسي ولوس أنجلوس وفلامنجو والترجي.

صفقات تشيلسي

وتعاقد النادي المتوج حديثًا بدوري المؤتمر الأوروبي مع 3 لاعبين هم داريو إيسوجو وليام ديلاب والمدافع الفرنسي مامادو سار.

صفقات فلامنجو

تعاقد نادي فلامنجو مع الإيطالي جورجينيو بعد انتهاء عقده مع أرسنال وعاد لصفوفه الجناح بيترسون من فترة الإعارة.

صفقات الترجي التونسي

لم يبرم الترجي التونسي سوى صفقة واحدة وهي الجناح الأيسر يونس راشد ومع ذلك سيصل اللاعب في الأول من يوليو لذا تضاءلت فرص مشاركته في كأس العالم.

صفقات لوس أنجلوس

كان آخر اللاعبين المنضمين لفريق لوس أنجلوس قبل شهرين وهو فرانكي أمايا وريان رابوسو وكلاهما لاعبا خط وسط.

مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية

الإثنين 16 يونيو: تشيلسي - لوس أنجلوس

22:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز

الثلاثاء 17 يونيو: فلامنجو - الترجي

04:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد

الجمعة 20 يونيو: فلامنجو - تشيلسي

21:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد

21 يونيو: لوس أنجلوس - الترجي السبت

01:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك

الأربعاء 25 يونيو: لوس أنجلوس - فلامنجو

04:00 السعودية ومصر - كامبينج وورلد

25 يونيو: تشيلسي - الترجي الأربعاء

04:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل

كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025



وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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