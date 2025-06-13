إليسا وآدم في حفل مشترك ببيروت 12 يوليو

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في العاصمة بيروت يوم 12 من شهر يوليو المقبل.

ويشارك إليسا في إحياء الحفل المطرب آدم ويقام في كازينو بيروت، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

في جانب آخر، تستعد إليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بعد ألبوم “أنا سكتين”.

ألبوم إليسا الجديد

ويتضمن ألبوم إليسا الجديد، عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والرومانسية وتتعاون في أغنية منهم مع الشاعر الغنائي أحمد الملكي والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم.

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات احتفت مؤخرا بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا

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