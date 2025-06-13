الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إليسا وآدم في حفل مشترك ببيروت 12 يوليو

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا في العاصمة بيروت يوم 12 من شهر يوليو المقبل.

 

ويشارك إليسا في إحياء الحفل المطرب آدم ويقام في كازينو بيروت، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

 

في جانب آخر، تستعد  إليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بعد ألبوم “أنا سكتين”.

 

ألبوم إليسا الجديد

 ويتضمن ألبوم إليسا الجديد، عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والرومانسية وتتعاون في أغنية منهم مع الشاعر الغنائي أحمد الملكي والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم. 

 

 كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات احتفت مؤخرا بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إليسا المطربة اللبنانية اليسا ادم بيروت

مواد متعلقة

بعد حملة التنمر عليها، إليسا تنشر صورا جديدة لها من شوارع بيروت

الأكثر قراءة

الجيش الإيراني: تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد وسنعلن نتائجها

خامنئي يعين حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان واللواء وحيدي قائدا للحرس الثوري

التلفزيون الإيراني الرسمي يعلن مقتل رئيس الأركان محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي

ترامب: أطلعنا مسبقا على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع في التفاح البلدي والخوخ

أول بيان من وزارة الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي

أول تعليق من المرشد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري الإيراني ينعى قائده حسين سلامي ويتوعد إسرائيل بـ "رد حازم"